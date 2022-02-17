Миграционная служба Украины сообщила об отсутствии ажиотажа на паспорта для выезда

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Государственная миграционная служба (ГМС) Украины опровергла информацию СМИ об ажиотажном оформлении загранпаспортов гражданами страны.

"Государственная миграционная служба не наблюдает ажиотажа по оформлению паспортов гражданина Украины для выезда за рубеж, информацию о чем в последнее время распространяют СМИ", - отмечается в сообщении ведомства в четверг. При этом в службе отметили, что, по утверждениям прессы, ажиотаж якобы начался после того, как ряд стран стали эвакуировать своих граждан с Украины на фоне слухов о якобы растущей угрозе со стороны России.

"В Государственной миграционной службе проанализировали ситуацию по количеству оформленных загранпаспортов в период с 1 января по 15 февраля 2022 года, а также в аналогичные периоды 2019, 2020 и 2021 годов. Количество оформленных с начала 2022 года документов даже меньше, чем в период пандемии коронавируса COVID-19 на Украине", - отметили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что подразделения миграционной службы с 1 января по 15 февраля 2022 года приняли почти 325 тыс. заявлений, что на 98,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. "Но в то же время это количество на 15,5% меньше, чем в 2020 году и на 38% меньше, чем в 2019 году", - добавили в ГМС. В связи с этим ведомство призвало СМИ "не распространять непроверенные данные".

В то же время о том, что число жителей Одессы, желающих получить паспорт для выезда за границу, увеличилось в четыре раза, в среду сообщила начальник управления ГМС Одесской области Елена Погребняк. По ее словам, работники сервисных центров сейчас ежедневно обслуживают в среднем по 400 человек.

РФ выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса на восток и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. В западных СМИ периодически называют даты "вторжения", которые регулярно переносят. Эта медийная кампания вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, вывод капитала и выезд бизнесменов из страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе. В частности, в конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Украины вывели $12,5 млрд после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.