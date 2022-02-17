Киев заявил, что готов дать доступ в места обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Украина выполняет Минские соглашения и готова обеспечить доступ в места обстрелов в Донбассе. Об этом в четверг заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы неукоснительно соблюдаем все взятые на себя обязательства и принимаем меры для обеспечения безопасности наших граждан. Мы информируем международных партнеров. Совместно с коллегами из других ведомств мы обеспечим максимальный доступ украинских и иностранных СМИ в места обстрелов, мы максимально прозрачны", - подчеркнул министр, которого цитирует пресс-служба минобороны.

"Будет сделано все, чтобы предоставить миру объективную информацию о том, кто действительно нарушает Минские договоренности и не хочет мира. Все случившиеся сегодня факты должны быть расследованы. Это позволит более эффективно действовать в будущем с целью поддержки режима прекращения огня", - добавил Резников.