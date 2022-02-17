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Зеленский: сообщения о датах готовящегося "вторжения" на Украину работают против Украины

Сообщения о датах якобы готовящегося вторжения на Украину работают против Украины, заявил Зеленский.

Блинкен на заседании СБ ООН 17 февраля выступит с планом деэскалации
По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, "ситуация на земле указывает, что Россия движется в сторону неминуемого вторжения"
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