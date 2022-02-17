Зеленский призвал Запад предоставить Украине систему гарантий, как у стран НАТО

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Киеву систему гарантий, которая не уступала бы той, которую предлагают государствам - членам НАТО.

"Для нас там есть позиция "открытых дверей". Но на этом пути большое расстояние - годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", - сказал он в опубликованном в четверг интервью агентству РБК-Украина.

По словам Зеленского, для Украины "это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда она защищает себя сама".

Украинский лидер также заявил о необходимости принять "глобальный документ по безопасности" с гарантиями для Украины, который бы подписали РФ и США. "Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - пояснил он.