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Кризис на Украине
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В ОБСЕ обеспокоены санкциями Украины против СМИ

Любые санкции в отношении СМИ должны применяться сдержанно и подлежать тщательному изучению, гарантировав предотвращение неправомерного вмешательства, заявила представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила в четверг обеспокоенность практикой введения Украиной санкций против СМИ. Это заявление Рибейру последовало за решением властей Украины о введении санкций против нескольких юридических лиц, что привело к запрету доступа к телеканалу "НАШ", говорится в заявлении бюро этого представителя ОБСЕ.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что свобода СМИ зависит от здоровой, динамичной и конкурентной среды, в том числе от голосов, выражающих различные точки зрения", - отметила Рибейру.

По ее словам, любые санкции в отношении СМИ должны применяться сдержанно и подлежать тщательному изучению, гарантировав предотвращение неправомерного вмешательства.

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