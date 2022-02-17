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Кризис на Украине

Столтенберг заявил, что у НАТО нет определенности о намерениях России по Украине

Генсек добавил, что по-прежнему считает необходимым сохранить политику открытых дверей по вступлению в альянс

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не подтвердил слова представителей США о "движении к неминуемому вторжению" РФ на Украину и заявил, что в настоящее время у альянса "нет определенности" по поводу намерений российской стороны относительно ситуации вокруг Украины.

"Нет определенности о российских намерениях, но мы знаем, что они сосредоточили наибольшее число войск с конца холодной войны в Европе", - заявил он в эфире телеканала CNN, комментируя слова постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что "ситуация на земле указывает, что Россия движется в сторону неминуемого вторжения".

НАТО по-прежнему считает, что политика открытых дверей по вступлению в альянс должна быть сохранена. "У каждой страны есть право выбирать свой путь", - сказал Столтенберг, комментируя требование РФ дать гарантии того, что Украина не вступит в альянс.

Он также отметил, что НАТО обеспокоено тем, что число нарушений режима прекращения огня в Донбассе в последнее время возросло. 

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УкраинаКризис на УкраинеСтолтенберг, Йенс
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