Зеленский считает, что Россия "повышает ставки" поднятием вопроса о признании ДНР и ЛНР

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение Госдумы направить обращение президенту РФ Владимиру Путину о признании провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), свидетельствует о том, что Россия "повышает ставки".

"Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки", - сказал он в опубликованном в четверг интервью агентству РБК-Украина.

При этом Зеленский подчеркнул, что считает признание ДНР и ЛНР - "это односторонний выход из "Минска". "Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает", - добавил украинский лидер.