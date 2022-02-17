НАТО считает пропаганду "о вторжении на Украину" средством его предотвращения

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг выступил с утверждением, что пропаганда НАТО "о подготовке вторжения РФ на Украину" нацелена на то, чтобы предотвратить это вторжение.

"То, что мы описываем риски, не означает, что мы верим, что вторжение произойдет с вероятностью в 100%. Мы описываем эти риски и угрозы, чтобы не допустить того, чтобы это произошло", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о постоянно неподтверждающихся "датах вторжения" в сообщениях западных СМИ и о многочисленных нестыковках в сообщениях о численности российских сил.

Столтенберг также заявил журналистам, что страны НАТО с ноября предсказывали не вторжение России на Украину, а "скопление сил РФ у границ Украины", которое "теперь произошло".

"То, что мы описываем, - это реальные факты, которые может видеть каждый на снимках коммерческих спутников. Никто не может отрицать факт, что Россия собрала большие силы у границ Украины, это широко доступная информация. Чего никто не знает, и мы говорим об этом все время, это мы не знаем с уверенностью их намерения. Но мы знаем их возможности. Если мы сопоставим то, что мы знаем о составе их сил и об их угрожающей риторике, что, если НАТО не пойдет на российские требования, последует военно-технический ответ, а также то, что они уже использовали силу против Украины раньше, если все это объединить, есть основания, для серьезной озабоченности. И поэтому мы говорим, что если они используют силу, это будет иметь высокую цену для России", - утверждал генсек.

"НАТО помогает Украине защищать себя. Самозащита - право каждой страны, и союзники по НАТО помогают ей, в том числе предоставлением инструкторов, военного снаряжения, разведданных и значительной финансовой поддержки", - сказал он.

Ситуация вокруг Украины

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, обострение ситуации вокруг Украины развивается не на территории России, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании, а также в руководстве НАТО. Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им, сказал Лавров.

Такие заявления делаются на фоне беспрецедентной истерии в западных СМИ о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. При этом называемые ими сроки, даты и даже в отдельных случаях точное время "вторжения" регулярно "переносятся". Эта кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, отток капитала из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.