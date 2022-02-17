Медведчук заявил, что Зеленский больше боится собственного народа, чем Россию

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Утверждение президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии безопасности страны уже после "назначенной" западными СМИ даты "российского вторжения" говорит о том, что этот документ направлен не против внешней угрозы, а против внутренних противников власти. Такое мнение выразил в четверг глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук в своем Telegram-канале.

С его точки зрения, тот факт, что подобный документ появился после того, как мнимая угроза "вторжения" миновала, "говорит лишь о том, что данный опус ориентирован вовсе не на внешние, а на внутренние угрозы".

Политик полагает, что стратегия госбезопасности рассчитана на те силы, которые "выступают за прекращение идиотской внешней политики, ослабляющей экономику Украины, поддерживают реализацию минских соглашений как единственного инструмента восстановления мира на Донбассе", а также на тех, "кто против закрытия телеканалов без суда и следствия, уничтожения остатков социальной сферы, ограбления государства под предлогом российской агрессии.

Как отмечает Медведчук, "надо просто внимательно читать эту стратегию, чтобы понять, что главную опасность Владимир Зеленский видит вовсе не в президенте России [Владимире Путине] и его армии". "Вы не найдете ни одного военного термина, зато много о "деструктивной пропаганде" и влиянии национальных меньшинств на принятие органами государственной власти и органами местного самоуправления решений в ущерб государственной безопасности Украины", - подчеркнул депутат.

По его словам, речь идет о русскоязычных гражданах, которые пытаются отстоять свои языковые, этнические, культурные права, что "уже заранее объявлено Зеленским как преступление".

"Президент повторяет антироссийские "мантры" национал-радикалов все настойчивее, что дает основания предполагать - именно эти призывы и легли в основу новой государственной стратегии. И вся госбезопасность по Зеленскому - это кошмарить русскоязычных и "раскулачивать" бизнес, который не удалось подвести под так называемую деолигархизацию", - отметил Медведчук.

Стратегия госбезопасности

16 февраля Зеленский подписал указ, которым утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности. Документ определяет "реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности, является основой планирования и реализации политики в сфере государственной безопасности". Одной из угроз безопасности Украины названа Россия. В стратегии утверждается, что РФ якобы пытается компрометировать Украину, ведет против нее гибридную войну, в том числе совершает кибератаки.

Среди других угроз в документе перечислены "деструктивная пропаганда как снаружи, так и внутри Украины", влияние олигархов на стратегические предприятия страны и отрасли национальной экономики, незавершенность реформ сил безопасности, ограниченность государства в финансовых ресурсах, что затрудняет обеспечение в достаточных объемах современными образцами вооружения, низкий уровень благосостояния населения.

В перечне также обозначены "целенаправленные попытки отдельных государств влиять, в том числе через национальные меньшинства, проживающие на территории Украины, на принятие органами государственной власти и органами местного самоуправления решений в ущерб государственной безопасности Украины".