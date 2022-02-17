НАТО изучает корректировку своего присутствия в Восточной Европе

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. НАТО изучает возможности корректировки присутствия своих войск в Восточной Европе, заявил в четверг глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.

По его словам, сосредоточение Россией войск в приграничных с Украиной территориях, а также требования России по гарантиям безопасности представляют собой "новую нормальность", и у "НАТО нет другого выбора кроме как приспособиться".

"Поэтому мы изучаем наше присутствие в восточной части альянса, чтобы убедиться, что нет пространства для недопонимания о приверженности, желании и возможности НАТО защищать и оборонять всех союзников", - сказал он.