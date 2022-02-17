Великобритания отменила визы инвестора по соображениям безопасности

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании по соображениям безопасности немедленно отменяют режим так называемых виз инвестора. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг МВД Соединенного Королевства.

"Закрытие этой возможности ознаменует собой лишь начало нашей возобновленной борьбы с обманом и нелегальными финансовыми операциями", - заявила в этой связи министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Подчеркивается, что получение таких виз будет недоступно вне зависимости от национальности заявителя.

В 2018 году тогдашний министр внутренних дел Эмбер Радд попросила чиновников пересмотреть основания, на которых более 700 богатых россиян получили разрешение поселиться в Великобритании в соответствии с этой схемой. С 2019 года соискателям британской визы инвестора категории Tier 1 необходимо было подтвердить, что они по крайней мере два года распоряжаются средствами объемом более £2 млн ($2,71 млн). К тому же претенденты на так называемые золотые визы, которые впоследствии дают право на получение постоянного вида на жительство, а затем и британского паспорта по упрощенной процедуре, должны вкладывать средства в развитие британского бизнеса.

Согласно объявленным в четверг изменениям, отныне статус резидента смогут получить лишь те, кто сможет доказать, что их инвестиционная стратегия способна привести к реальному созданию рабочих мест в стране и позитивным экономическим результатам для королевства.

По данным британского правительства, за 12 месяцев, предшествовавших сентябрю 2021 года, МВД выдало 798 виз инвестора. Обладателями 82 из них стали граждане России, еще 210 были выданы гражданам Китая.