{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США изучают ответ России на реакцию Вашингтона по гарантиям безопасности

США изучают ответ России на реакцию Вашингтона по гарантиям безопасности - Блинкен.

Кризис на Украине
Зеленский призвал Запад предоставить Украине систему гарантий, как у стран НАТО
Украинский лидер также заявил о необходимости принять "глобальный документ по безопасности" с гарантиями для страны, который бы подписали РФ и США
Зеленский призвал Запад предоставить Украине систему гарантий, как у стран НАТО
Читать полностью