США изучают ответ России на реакцию Вашингтона по гарантиям безопасности

Кризис на Украине

Зеленский призвал Запад предоставить Украине систему гарантий, как у стран НАТО

Украинский лидер также заявил о необходимости принять "глобальный документ по безопасности" с гарантиями для страны, который бы подписали РФ и США

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