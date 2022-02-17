СММ ОБСЕ собирает информацию об обстреле детского сада под Луганском

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине собирает данные об обстреле детского сада в Станице Луганской. Об этом заявил в четверг глава миссии Яшар Халит Чевик.

Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

"Патрули СММ посетили места пострадавших [от обстрела] детского сада и железнодорожной станции <...> Поврежден фасад детского сада. Конечно, будут важны детали", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по выполнению минских соглашений.

Чевик добавил, что СММ ОБСЕ намерена собрать информацию об этом происшествии "как можно скорее", так как миссия "понимает важность этих отчетов для снижения напряженности".

Ранее Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. В результате, как заявляли в ДНР, они были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств украинской армии. Об активных обстрелах в регионе агентству Reuters сообщили и источники в ОБСЕ. Со встречными обвинениями в адрес ДНР и ЛНР выступил Киев.

Как заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник, сообщения украинской стороны о повреждении детского сада в Станице Луганской якобы в результате обстрела со стороны народных республик Донбасса и фотографии разрушений являются дезинформацией.