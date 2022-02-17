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В ДНР заявили, что жительницу республики ранили во время обстрела украинской армии

ДОНЕЦК, 17 февраля. /ТАСС/. Жительница Донецкой народной республики (ДНР) получила ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"По предварительной информации, в результате НРПО (нарушения режима прекращения огня - прим. ТАСС) со стороны ВСУ ранение получила мирная жительница населенного пункта Старомихайловка (на западе Донецка - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

Подробные обстоятельства произошедшего уточняются.

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