Экс-премьер Ливана предупредил об опасности территориальных уступок Израилю

БЕЙРУТ, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Ливана Хасан Диаб выступил в четверг с критикой в адрес президента республики Мишеля Ауна за занятую им позицию в территориальном споре с Израилем вокруг принадлежности шельфовых месторождений нефти и газа в Средиземном море. В заявлении, распространенном газетой Asharq Al-awsat, экс-премьер утверждал, что "согласие Ауна на проведение морской границы из точки отсчета 23 в Эн-Накуре на южном побережье Ливана является уступкой Израилю".

"Это опасное решение президента наносит ущерб национальным интересам, поскольку лишает Ливан части принадлежащих ему природных ресурсов", - подчеркнул Диаб. Он напомнил, что в 2020 году глава государства отдал указание ливанской делегации вести переговоры, исходя из того, что демаркация границы должна начаться из точки отсчета 29. "Это позволило бы Ливану претендовать на более обширный участок морского шельфа площадью 1 430 кв. км", - отметил экс-премьер.

9 февраля на встрече со старшим советником Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймосом Хокстином, который выступает посредником между сторонами, Аун заявил о согласии Бейрута вернуться к исходной точке отсчета 23 для демаркации границы, что зафиксировано в рамочном соглашении, подписанном в 2020 году.

В свою очередь Хокстин предложил провести линию границы по морскому дну, что предполагает в будущем совместную разработку шельфовых месторождений нефти и газа в Средиземном море. Американский эмиссар сообщил, что передал ливанским властям дорожную карту урегулирования пограничного спора с Израилем и отвел 4-6 недель на ее рассмотрение и одобрение. При этом он предупредил, что США "могут отказаться от посредничества, если стороны будут выдвигать невыполнимые условия".

Мнение эксперта

Как считает ливанский аналитик Мухаммед Обейд, предложения Хокстина по существу прокладывают путь нормализации отношений между Ливаном и Израилем, которые с 1948 года формально находятся в состоянии войны. "Идея совместного с еврейским государством использования углеводородных ресурсов вызовет решительный протест со стороны шиитской группировки "Хезболлах" и ее союзников, что грозит взрывом внутриполитической обстановки в Ливане", - указал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам эксперта, американский посредник предлагает механизм разделения шельфовых месторождений, а не демаркацию границы. "Понятно, что при таком подходе вопрос об инвестициях и разработке углеводородных запасов останется под контролем США, что может не устроить определенные политические круги", - подчеркнул Обейд.

По его мнению, Хокстин торопит ливанцев с ответом, поскольку приближается момент, когда израильские и американские компании приступят к освоению газового поля Кариш.

Переговоры в Эн-Накуре

Пятый раунд непрямых ливано-израильских контактов проходил 5-6 мая 2021 года и завершился безрезультатно, команды переговорщиков так и не сумели договориться относительно точки отсчета, с которой должна начаться демаркация границы. Делегации двух стран встречались в Эн-Накуре, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Ливан и Израиль оспаривают принадлежность шельфовых блоков, где, предположительно, имеются крупные запасы углеводородов. С начала переговоров речь шла о спорном участке в 856 кв. км, который каждая сторона считает частью своей исключительной экономической зоны. Однако во время последнего раунда ливанцы заявили, что намерены претендовать на более обширный участок площадью 1 430 кв. км, включающий часть газового поля Кариш, которое названо ливанской стороной месторождением Кана.