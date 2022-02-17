В ЛНР заявили, что обстрел детсада с Станице Луганской велся со стороны позиций ВСУ

ЛУГАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) отвергает обвинения в обстреле детского сада в Станице Луганской, он мог быть обстрелян только со стороны киевских силовиков. Об этом заявил в четверг официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко в Telegram-канале милиции.

"Нашими экспертами были детально изучены фотоматериалы и проведен их тщательный анализ, - отметил он. - Расположение здания детского сада, угол, под которым произошло поражение стены, позволили вычислить точную траекторию полета снаряда. Как видно на представленной схеме, стрельба могла вестись только с восточного направления. При этом позиция предполагаемого орудия, из которого велся огонь, находится на территории, контролируемой 79-й бригадой ВСУ (Вооруженных сил Украины)".

По словам офицера, "все это доказывает, что фарс с разрушением детского сада является провокацией Киева с целью дестабилизации обстановки в Донбассе".

"По имеющимся у нас данным, для освещения событий в Донбассе в нужном для Запада русле, обеспечения информационной поддержки наступательной операции и оправдания активизации боевых действий Украины в глазах мирового сообщества 17 февраля в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций в районы н. п. Станица Луганская, Счастье и Крымское прибыли представители западных СМИ, в том числе американских телеканалов CNN, NBC, а также румынского телеканала ANTENA TV, - сообщил Филипоненко. - Кроме того, в этих же целях в начале следующей недели спланировано прибытие съемочных групп из Албании, Бельгии, Грузии, Латвии, Люксембурга и Северной Македонии".

В заключение он высказал предположение, что "данный фарс был сфабрикован специально для этих представителей прессы".

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сообщила, что собирает данные об обстреле детского сада в Станице Луганской. Как заявил глава миссии Яшар Халит Чевик, она намерена собрать информацию об этом происшествии "как можно скорее", так как миссия "понимает важность этих отчетов для снижения напряженности".