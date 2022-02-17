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Кризис на Украине

Постпред Украины заявил, что Россия не желает нового саммита "нормандской четверки"

Сергей Кислица напомнил, что в последний раз лидеры участников формата встречались в Париже в декабре 2019 года

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Киев сожалеет, что Москва не желает проведения нового саммита в "нормандском формате". С таким утверждением в четверг выступил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы готовы возобновить переговоры в рамках "нормандской четверки" в любом виде, на всех уровнях. Сожалеем, что Россия по-прежнему не желает провести саммит "нормандской четверки", - сказал он.

Как напомнил Кислица, в последний раз лидеры участников формата встречались в Париже в декабре 2019 года. "Принятые на саммите решения по-прежнему не исполняются Россией, несмотря на то, что Украина выдвигает конкретные инициативы по прекращению огня, уменьшению проблем в гуманитарной сфере, выводу войск и техники, обеспечению свободы передвижения и выполнения мандата СММ (Специальной мониторинговой миссии - прим. ТАСС) по линии ОБСЕ в свете выполнения минских соглашений комплексным образом", - утверждал дипломат.

О необходимости подготовить встречу лидеров стран "нормандской четверки" заявлял на прошлой неделе глава офиса президента Украины Андрей Ермак после переговоров политсоветников. По его словам, все стороны заинтересованы в проведении саммита в нормандском формате и "говорят о том, что нужно подготовить и сделать возможным, чтобы встреча лидеров состоялась". Он уточнил, что проведение встречи глав МИД "нормандской четверки" не обсуждается.

Россия не считает нужным организовывать новую встречу на высшем уровне в этом формате, так как договоренности, достигнутые на саммите в 2019 году, не выполняются. Об этом заявлял постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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