Минобороны Великобритании опубликовало "карту вторжения" РФ на Украину

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании разместило в четверг в Twitter карту под названием "Возможная ось вторжения президента [России Владимира] Путина", предположив, что РФ имеет агрессивные намерения в отношении Украины.

"Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может привести к вторжению без предупреждения", - сказано в сообщении британского военного ведомства со ссылкой на новые разведывательные данные. В нем указывается, что Путин "все еще может сделать выбор в пользу предотвращения конфликта и сохранения мира".

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау назвал информационным терроризмом истерику Запада о "вторжении" РФ на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.