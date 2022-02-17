Конституционный суд Албании отклонил решение парламента об импичменте президенту

ЗАГРЕБ, 17 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд Албании отклонил решение национального парламента об импичменте президенту страны Илиру Мете, которого обвинили в подстрекательстве к насилию и нарушении основного закона республики. Об этом сообщил в четверг северомакедонский портал Makfax.

Отмечается, что учитывая решение суда, глава государства сможет продолжать исполнять свои функции до завершения мандата в июле текущего года, когда пройдут очередные президентские выборы.

Большинство депутатов парламента Албании, прежде всего от правящей Социалистической партии премьер-министра Эди Рамы, в июне 2021 года проголосовали за объявление импичмента президенту страны, обвинив его в нарушении конституции из-за подстрекательства к насилию против политических оппонентов во время прошлых парламентских выборов. Сам Мета выдвинутые против него обвинения категорически отвергал.