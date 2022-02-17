Боррель осудил обстрел Станицы Луганской

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель "категорически осудил обстрел детского сада в Станице Луганской" на подконтрольной Киеву территории, но оставил без внимания усилившиеся обстрелы территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Заявление об этом распространила в четверг внешнеполитическая служба ЕС. Боррель также похвалил Украину "за сдержанность".

"Евросоюз категорически осуждает сообщения об артиллерийском обстреле детского сада в Станице Луганской. Такой обстрел без разбора гражданской инфраструктуры совершенно неприемлем и представляет явное нарушение Минских соглашений", - заявил Боррель. В документе ничего не говорится о резко усилившихся в четверг обстрелах населенных пунктов на территории ДНР и ЛНР. Возглавляемая Боррелем внешнеполитическая служба проигнорировала вопрос ТАСС о реакции ЕС на артиллерийские обстрелы ДНР и ЛНР.

"Евросоюз призывает к немедленному прекращению эскалации насилия и хвалит Украину за ее последовательную сдержанность", - отмечается в заявлении Борреля. В документе подчеркивается, что Европейский союз "полностью един в своей непоколебимой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности в ее международно-признанных границах", а также призывает предоставить полный доступ к зоне конфликта для наблюдателей ОБСЕ.

Как ранее заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, Народная милиция республики категорически отвергает обвинения в обстреле детского сада в Станице Луганской, он мог быть обстрелян только со стороны киевских силовиков.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.