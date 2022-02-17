Секретарь СНБО Украины заявил, что Киев не видит угрозы нападения со стороны России

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит признаков полномасштабной военной операции против Украины со стороны России. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала "1+1".

"Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим", - сказал он. По словам Данилова, Киев отмечает "провокации со стороны РФ" в Донбассе. "Цель [провокаций] заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся", - подчеркнул он.

Данилов заявил, что в этой ситуации Киев должен быть сдержанным, чтобы не поддаваться провокациям, и что украинская армия к этой ситуации "абсолютно готова".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.