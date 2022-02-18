В Мюнхене открывается 58-я конференция по безопасности

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Кризис вокруг Украины обещает стать центральной темой открывающейся в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ). 58-й по счету международный форум возвращается в очный формат: в прошлом году он прошел в режиме онлайн и длился всего около трех часов. В Германию прибудут около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россия впервые с 1999 года не участвует в конференции на официальном уровне.

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин не примет участия в форуме ни очно, ни по видеосвязи. Глава МКБ Вольфганг Ишингер до последнего не терял надежду на приезд официальных представителей РФ, рассчитывал, что в ее позиции что-то изменит визит в Москву 15 февраля канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Руководитель конференции заявил, что многие приглашенные лица из России отказались приезжать из-за возможных трудностей с прививками и обязанности ежедневно сдавать тесты на форуме. "Целый ряд россиян отказались, поскольку они не имеют этих [допущенных в ЕС] прививок. Например, бывший глава МИД РФ, который играл важную роль, Игорь Иванов сообщил нам, что охотно принял бы участие, но в цифровом формате", - сказал он. Ишингер отметил, что на сложности с прививкой сослался и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Я пытался предложить президенту Путину выступить с речью по видеосвязи. В этом, к сожалению, было отказано", - сказал Ишингер. Он подчеркнул, что был заинтересован в участии главы МИД Сергея Лаврова, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера Александра Новака. Тем не менее, по данным организаторов, в Мюнхен приедут ряд представителей экономических кругов и неправительственных организаций России.

Мюнхенская речь Путина

Российские официальные лица не участвуют в форуме в знаменательную для него дату. 15 лет назад - в 2007 году - на конференции с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс, выступил президент РФ Владимир Путин. Выступление главы государства было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз, и неприемлемости однополярной модели в современной политике.