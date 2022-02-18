В Мюнхене открывается 58-я конференция по безопасности

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Кризис вокруг Украины обещает стать центральной темой открывающейся в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ). 58-й по счету международный форум возвращается в очный формат: в прошлом году он прошел в режиме онлайн и длился всего около трех часов. В Германию прибудут около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россия впервые с 1999 года не участвует в конференции на официальном уровне.
Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин не примет участия в форуме ни очно, ни по видеосвязи. Глава МКБ Вольфганг Ишингер до последнего не терял надежду на приезд официальных представителей РФ, рассчитывал, что в ее позиции что-то изменит визит в Москву 15 февраля канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Руководитель конференции заявил, что многие приглашенные лица из России отказались приезжать из-за возможных трудностей с прививками и обязанности ежедневно сдавать тесты на форуме. "Целый ряд россиян отказались, поскольку они не имеют этих [допущенных в ЕС] прививок. Например, бывший глава МИД РФ, который играл важную роль, Игорь Иванов сообщил нам, что охотно принял бы участие, но в цифровом формате", - сказал он. Ишингер отметил, что на сложности с прививкой сослался и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Я пытался предложить президенту Путину выступить с речью по видеосвязи. В этом, к сожалению, было отказано", - сказал Ишингер. Он подчеркнул, что был заинтересован в участии главы МИД Сергея Лаврова, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера Александра Новака. Тем не менее, по данным организаторов, в Мюнхен приедут ряд представителей экономических кругов и неправительственных организаций России.
Мюнхенская речь Путина
Российские официальные лица не участвуют в форуме в знаменательную для него дату. 15 лет назад - в 2007 году - на конференции с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс, выступил президент РФ Владимир Путин. Выступление главы государства было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз, и неприемлемости однополярной модели в современной политике.
Путин тогда подчеркнул, что "односторонние, подчас нелегитимные, действия не решили ни одной проблемы, а зачастую становятся генератором новых очагов напряженности", а "отдельные нормы одних государств, прежде всего США, перешагивают свои границы и навязываются в других государствах". Президент отметил, что "международное право должно иметь универсальный характер".
"Нужен баланс интересов" в области безопасности, и мир может развиваться только на основе многосторонней модели, подчеркнул Путин.
Целый ряд экспертов сходятся во мнении, что многое из того, о чем предупреждал российский лидер, сбывается в наши дни. Расширение НАТО, однополярный мир, проблемы в сфере разоружения, деградация института ОБСЕ, иранская ядерная проблема, энергобезопасность Европы, - эти и другие вопросы, затронутые Путиным в Мюнхене в 2007 году, сегодня оказались еще более острыми.
Об участниках МКБ-2022
Организаторы ожидают прибытия в Мюнхен примерно 35 глав государств и правительств. США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, приедут около 30 конгрессменов. Германскую делегацию возглавит канцлер Шольц, выступят главы МИД и обороны Анналена Бербок и обороны Кристине Ламбрехт.
Среди других участников - президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Финляндии Саули Ниинистё , премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, Великобритании Лиз Трасс. От Китая, правда в виртуальном формате, примет участие глава МИД Ван И. Всего в Мюнхене ожидается около 100 министров.
19 февраля отдельная сессия будет посвящена Украине. Кроме того, в субботу пройдет встреча глав МИД стран Группы семи (G7), посвященная кризису вокруг Украины. По данным МИД ФРГ, глава внешнеполитического ведомства Бербок также планирует обсудить конфликт в Донбассе вместе с французским и украинским коллегами, а также с главами МИД Франции, Великобритании и госсекретарем США.
Конференция в условиях пандемии
Организаторы решили провести конференцию, несмотря на распространение омикрона. Из-за пандемии, однако, пришлось в этом году сократить число участников - ранее форум собирал более 2 тыс. гостей. Сильно сокращено количество аккредитованных журналистов. Каждому, включая представителей СМИ, придется ежедневно сдавать ПЦР-тест, все должны быть привиты. На форуме будет работать отдельный центр тестирования.
Тем не менее, как считает Ишингер, такие конференции дают возможность проводить на полях личные встречи, вот почему они просто жизненно необходимы. "Никогда еще так много кризисов не обрушивались на мировую политику, как сейчас", - аргументировал Ишингер. "Поэтому, несмотря на сложные рамочные условия, мы придерживаемся плана снова дать возможность тем, кто несет ответственность в области политики безопасности, встретиться в очном формате", - отметил он.
Форум пройдет в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. Район в центре города рядом с гостиницей по традиции полностью оцепят сотрудники правоохранительных органов. Конференция продлится до 20 февраля включительно.
О конференции
Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.
Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов. Традиционно российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2016 году на конференцию в Мюнхен приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.