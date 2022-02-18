Суд Праги вынесет решение по делу россиянина Франчетти

ПРАГА, 18 февраля. /ТАСС/. Городской суд Праги в пятницу должен вынести решение по делу гражданина РФ Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Денис Кашицин.

"Городской суд Праги сегодня должен, как ожидается, вынести решение по делу Александра Франчетти, - отметил он. - Рассмотрение дела пражским судом было начато 10 февраля и было перенесено на 18 февраля, так как возникла необходимость дальнейшего изучения материалов".

Судебное заседание 10 февраля длилось около 2,5 часа. Оно прошло в формате видеоконференции. В зале заседаний находилось ограниченное число лиц - судья, сотрудники суда, представители прокуратуры, адвокаты россиянина и заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии. Сам Франчетти участвовал в нем через установленную в тюремной камере видеокамеру. Его содержат в пражской тюрьме Панкрац.

"Сегодня судебное заседание начнется в 09:00 (11:00 мск). Как долго оно продлится, прогнозировать нельзя", - сказал Кашицин. Защита не видит никаких оснований для выдачи Франчетти киевским властям. Тем не менее, по словам адвоката, каким будет вердикт, прогнозировать сложно.

Окончательное решение за главой Минюста

Дело Франчетти недавно поступило в суд из городской прокуратуры Праги, где, как проинформировал ее пресс-секретарь Алеш Цимбала, не обнаружили препятствий для экстрадиции россиянина на Украину. Если пражский суд удовлетворит запрос киевских властей, то его вердикт может быть опротестован в Верховном суде. Между тем окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.

Дело Франчетти

Киевские власти обвиняют Франчетти в антигосударственной деятельности. Причиной, по которой они добиваются выдачи гражданина РФ, является якобы его деятельность на посту руководителя разведывательного подразделения "Самообороны Крыма" в Севастополе в 2014 году. Об этом сказано в ходатайстве о выдаче Франчетти, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Франчетти считает обвинения в свой адрес политически мотивированными. Он полностью отрицает вменяемую ему вину и подчеркивает, что в 2014 году работал фитнес-тренером, а также состоял в народной дружине, члены которой следили за общественным порядком в окрестностях Севастополя.

На Украине россиянину грозит восемь лет заключения.

Решение о взятии под стражу

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в столичном аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию. Россиянин была задержан на основании выданного Киевом международного ордера на арест.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.