В Киеве продолжают фиксировать обстрелы в Донбассе

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украина продолжает фиксировать обстрелы своих позиций в Донбассе, в том числе в районе Станицы Луганской, военнослужащие дают ответный огонь при необходимости. Об этом заявил командующий Объединенных сил силовой операции в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телеканала "1+1" в четверг.

"Ситуация в районе Операции объединенных сил остается напряженной в течение всего дня. Обстрел Станицы Луганской был с утра и в последние 40 минут также был осуществлен обстрел, во время которого было повреждено два гражданских дома, а также поврежден газопровод. Сейчас пожар локализирован, но обстрелы не такой интенсивности, как были с утра, продолжаются", - сказал он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью контролируют ситуацию и "в ответ открывают огонь только тогда, когда действительно существует угроза военнослужащим".

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.