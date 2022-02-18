В ВСУ заявили, что Киев не планирует наступательных операций в Донбассе

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украине не планирует никаких наступательных операций в Донбассе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

"Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер", - говорится в нем.

Залужный подчеркнул, что "любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры" на неподконтрольных территориях Донбасса "является провокацией".

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону силовой операции в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.