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США надеются, что Россия примет предложение провести встречу Блинкена и Лаврова в Женеве

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. США рассчитывают, что российская сторона примет предложение провести на следующей неделе встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в четверг в интервью Национальному общественному радио, отметив, что организовать такую встречу планируется в Женеве.

"Как вы знаете, госсекретарь Блинкен пригласил министра иностранных дел Лаврова в Женеву, чтобы сесть за стол переговоров. Мы надеемся, что они [РФ] примут это приглашение и выберут дипломатию, а не конфронтацию", - заявила Гринфилд. Она отметила, что ответа на предложение со стороны России пока не последовало.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБлинкен, Энтони
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