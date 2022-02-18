В Госдепе заявили, что Блинкен готов встретиться с Лавровым в конце следующей недели

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в конце следующей недели. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на запрос ТАСС.

"Госсекретарь во время выступления в Совете Безопасности ООН сегодня отметил, что, поскольку мы считаем единственным ответственным путем урегулирования этого кризиса дипломатию и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым на следующей неделе. Российская сторона ответила, предложив даты в конце следующей недели, мы их принимаем при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину", - сообщается в полученном заявлении Прайса.

Говоря о российской стороне, представитель внешнеполитического ведомства отметил: "Если они вторгнутся в ближайшие дни, то ясно дадут понять, что никогда не были серьезно настроены на дипломатию. Мы продолжим координировать действия с нашими союзниками и партнерами и добиваться дальнейшего взаимодействия с Россией в Совете Россия - НАТО и ОБСЕ".

Ранее Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по проблематике выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил, что направил Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе. По его словам, Вашингтон также предлагает провести "встречи в рамках Совета Россия - НАТО и Постоянного совета ОБСЕ". Эти переговоры могут подготовить основу для саммита ключевых лидеров по вопросу деэскалации на Украине, считает Блинкен.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила в четверг в интервью Национальному общественному радио, что Блинкен предложил Лаврову провести встречу в Женеве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.