В кабмине Японии не сообщили, сказал ли Кисида Путину о поддержке суверенитета Украины

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в пятницу на пресс-конференции в Токио ушел от прямого ответа на вопрос журналиста, высказался ли японский премьер-министр Фумио Кисида в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ходе состоявшейся 17 февраля телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наша страна последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Исходя из этого премьер-министр сказал российскому лидеру, что ситуацию в регионе нельзя менять силой и в одностороннем порядке, а следует путем дипломатических переговоров добиваться приемлемого для вовлеченных государств решения, - заявил Мацуно. - Я хотел бы воздержаться от озвучивания дальнейших подробностей прошедших переговоров, однако мы будем и дальше следить за происходящим с большой тревогой".

Власти Японии, в том числе Кисида, ранее неоднократно подчеркивали, что Токио выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако эти слова отсутствовали в заявлении японского МИД, распространенного в четверг по итогам беседы лидеров двух стран.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.