Сенат Конгресса США принял резолюцию в поддержку Украины

"Принятая резолюция имеет очень большое значение", - отметил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). По его мнению, одобрение документа означает, что американские законодатели от обеих партий "едины в стремлении защитить Украину".

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Как следует из текста резолюции, сенаторы выступают в поддержку "усилий властей Украины по восстановлению территориальной целостности". В связи с этим законодатели предлагают Вашингтону "оказывать политическую, дипломатическую и военную поддержку" Киеву в том, что касается данных усилий. Это должно включать в себя дополнительные поставки Киеву вооружений, говорится в документе.

Законодатели также предлагают администрации президента США Джо Байдена "в случае какого-либо дальнейшего вторжения или вредоносных действий со стороны России, подрывающих суверенитет Украины <...>, использовать все имеющиеся инструменты, чтобы заставить РФ понести значительные издержки и для восстановления мира в Европе".

Поправки в последний момент

Резолюция опубликована на сайте сенатора Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), которая является одним из авторов данной инициативы. Итоговый текст документа отличается от того, который первоначально предлагала одобрить группа сенаторов. В финальной версии, в частности, есть следующее дополнение: "Ничто в этой резолюции не следует толковать как объявление войны или разрешение на применение военной силы против Российской Федерации <...> или как разрешение на ввод вооруженных сил Соединенных Штатов на Украину".

Как сообщила газета Politico, на внесении данных поправок настоял в четверг сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки). Он заявлял, что в противном случае заблокирует принятие документа.

О санкциях не договорились

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что обсуждение республиканцами и демократами пакета новых антироссийских санкций в Конгрессе США зашло в тупик из-за разногласий между законодателями. Они якобы не пришли к единому мнению о том, какие ограничительные меры могут быть приняты в отношении российского банковского сектора, а также газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Законодательные инициативы о введение санкций против РФ ранее представили верхней и нижней палатах Конгресса США представители обеих американских партий.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.