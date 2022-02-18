Глава МИД ФРГ считает, что Россия предъявляет Западу требования времен холодной войны

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок утверждает, что Россия ставит под сомнение ключевые принципы миропорядка в Европе и предъявляет Западу требования времен холодной войны. Об этом она заявила журналистам перед отъездом в Мюнхен для участия в 58-й конференции по вопросам безопасности.

"Россия беспрецедентным наращиванием войск на границе с Украиной и требованиями времен холодной войны ставит под сомнение основные принципы европейского миропорядка", - сказала министр.

Бербок подтвердила планы проведения на полях Мюнхенской конференции встречи глав МИД стран Группы семи, переговоров с коллегами из США, Великобритании и Франции, а также с представителями "присутствующих стран нормандского формата". По ее словам, встречи будут посвящены конфликту в Донбассе и будут призваны "сигнализировать о сплоченности". "Мы готовы к серьезному диалогу о всеобщей безопасности. Даже микроскопические шаги в направлении мира лучше, чем большие шаги в направлении войны", - подчеркнула Бербок.

"Но нам нужны от России в свою очередь серьезные шаги по деэскалации - заявления о готовности к диалогу нужно подкреплять настоящими предложениями о диалоге, заявления об отводе войск - верифицируемым отводом войск, приверженность "Минску" - конкретной готовностью к переговорам", - утверждала глава МИД ФРГ.

Мюнхенская конференция

Бербок выразила сожаление по поводу отсутствия российских официальных лиц на открывающейся в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я еду сегодня в Мюнхен, чтобы обсудить то, как мы можем ответить на логику угроз применения силы и военной эскалации логикой диалога", - утверждала Бербок. "Именно в нынешней крайне опасной ситуации было бы так важно встретиться в Мюнхене с российскими представителями. То, что Россия не использует эту возможность, является потерей", - считает она.

Глава МИД ФРГ при этом отметила, что форум представляет собой платформу для обсуждения общей безопасности в Европе, "которая в эти дни подвергается тяжелому испытанию".

Россия впервые с 1999 года не будет представлена на конференции на официальном уровне. Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в форуме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин не примет участия в Мюнхенской конференции ни очно, ни по видеосвязи.