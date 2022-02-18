Источник: Гонконг может отложить выборы главы администрации из-за вспышки ковида

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Гонконга из-за нынешней крупнейшей здесь вспышки коронавирусной инфекции рассматривают возможность переноса выборов главы местной администрации, намеченных на 27 марта. Об этом в конфиденциальной беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу сообщил источник в органах власти этого специального административного района Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился бросить все силы на сдерживание эпидемии в мегаполисе. Именно этот вопрос сейчас в приоритете, а выборы можно будет отложить, юридических препятствий для этого нет", - отметил источник. Он пояснил, что такую позицию разделяют несколько правительственных советников.

Высшее должностное лицо в Гонконге определяется на голосовании коллегии выборщиков в составе 1,5 тыс. человек. Регистрация кандидатов должна начаться с 20 февраля и продлиться по 5 марта. Срок полномочий главы администрации начинается 1 июля текущего года.

До выборов остается около пяти недель, однако они окутаны неопределенностью. О намерении выдвинуть свою кандидатуру пока заявили два малоизвестных бизнесмена. До сих пор не ясно, будет ли нынешняя глава администрации Кэрри Лам переизбираться на второй пятилетний срок и появится ли на предвыборном горизонте другой сильный кандидат, на которого может сделать ставку Пекин.

В настоящее время этот специальный административный район, где от коронавируса вакцинировано около 85% населения, переживает крупнейшую с начала пандемии вспышку ковида. В четверг в городе было подтверждено свыше 6,1 тыс. новых случаев заражения, что стало здесь новым антирекордом. 24 пациента умерли. В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям запрещено собираться в группы свыше двух человек .