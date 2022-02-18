Премьер Японии: международная ситуация сейчас сильно отличается от событий 2014 года

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что со времени воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ситуация на международной арене сильно изменилась.

"В 2014 году, когда произошло присоединение Крыма [к РФ], я занимал пост главы МИД, я считаю, что нынешнее положение дел на международной арене сильно отличается от того, что было в то время. Так, ситуация в области обеспечения безопасности нашей страны стала более напряженной, когда несоизмеримо возросла степень противостояния США и Китая. В рамках этого для выработки подхода к нынешней ситуации необходимо стремиться к снижению напряженности с помощью дипломатических переговоров", - сказал глава правительства в пятницу в ходе дебатов в парламенте.

Премьер дал уклончивый ответ на вопрос одного из депутатов, готово ли японское правительство более жестко отреагировать на возможное вторжение России на Украину, чем на воссоединение Крыма с РФ. Кисида заявил, что Токио в этом вопросе будет принимать надлежащие меры, учитывая свои национальные интересы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.