В Латвии начинаются международные военные учения Saber Strike

РИГА, 18 февраля. /ТАСС/. Международные военные учения Saber Strike 22 под руководством командования ВС США в Европе начинаются в пятницу в Латвии. Об этом сообщило Минобороны республики.

По его информации, в учениях, которые будут проходить по 23 марта, примут участие около 400 американских военнослужащих, около 100 единиц техники и 22 боевых вертолета США Apache. Из Литвы по дорогам общего пользования до 28 февраля прибудут примерно 800 военнослужащих США и до 250 единиц военной техники.

В свою очередь с 28 февраля по 11 марта в Латвии пройдут международные военные маневры Crystal Arrow 22, организованные механизированной пехотной бригадой сухопутных войск. Ожидается, что в этих учениях примут участие порядка 2,8 тыс. солдат и земессаргов (ополченцев) из Латвии и США, а также из десяти других стран, входящих в дислоцированный в республике многонациональный батальон НАТО. Кроме того, будут задействованы свыше 300 единиц наземной и воздушной техники.

В рамках учений ВВС США в Европе в марте в каждой из стран Балтии будут находиться авиатанкеры КС-135 для проведения совместных учений с дислоцированными в Эстонии истребителями ВС США F-15.