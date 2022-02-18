Киргизия просит РФ облегчить условия прохождения освидетельствования для мигрантов из ЕАЭС

БИШКЕК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Киргизии обратились с просьбой к России создать условия для облегчения процедуры прохождения медицинского освидетельствования трудовыми мигрантами из стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщило в пятницу киргизское внешнеполитическое ведомство.

"В МИД РФ направлена нота посольства Кыргызской Республики в РФ с просьбой оказать содействие в открытии отдельного коридора для граждан государств - членов ЕАЭС в уполномоченных учреждениях РФ по проведению медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования, в том числе в миграционном центре "Сахарово", - говорится в сообщении.

Как напомнил МИД, в декабре прошлого года в России вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие изменения условий пребывания в стране иностранных трудовых мигрантов.

"В РФ были введены новые миграционные правила, предусматривающие прохождение иностранными гражданами, в том числе гражданами Кыргызской Республики, медицинского освидетельствования, а также дактилоскопической регистрации и фотографирования", - пояснило министерство.

После вступления в России в силу поправок киргизская сторона неоднократно обращала внимание МИД РФ на "проблемы и трудности", с которыми сталкиваются киргизские граждане при прохождении новых процедур. О "проблемных вопросах", связанных с нововведением и препятствующих "легальному пребыванию граждан Кыргызстана в России", киргизское посольство также проинформировало российское МВД.

"МИД и посольство продолжают непрерывную работу с российской стороной по урегулированию и упрощения процедуры прохождения медосвидетельствования и дактилоскопии, в соответствии с законодательством РФ", - подчеркивается в сообщении.