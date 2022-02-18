СМИ: Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном

ИСЛАМАБАД, 18 февраля. /ТАСС/. Пакистан в феврале усилил охрану западной границы с Афганистаном в связи с непрекращающимися вылазками террористов с афганской территории. Об этом в пятницу сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на источники в пакистанском министерстве обороны.

"Нападения боевиков подорвали надежды на установление мира и стабильности на пакистано-афганской границе, появившиеся после прихода к власти в Кабуле движения "Талибан" (запрещено в РФ), - заявили источники. - В последние недели после серии нападений боевиков пакистанские вооруженные силы были вынуждены активизировать разведывательные и войсковые операции вдоль афганской границы".

По словам пакистанских военных, за последний месяц проникшие из Афганистана боевики убили по меньшей мере 14 пакистанских солдат.

В целях безопасности Пакистан продолжает сооружение инженерных заграждений на границе с Афганистаном, а также вводить строгую систему пограничного контроля, сказали источники. Ранее министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад заявил, что возведение ограждений на границе с Афганистаном завершено более чем на 90 процентов.

Пакистан приступил к инженерному оборудованию границы с Афганистаном протяженностью в 2 611 км в 2017 году с целью предотвращения трансграничного терроризма и проникновения на пакистанскую территорию боевиков радикального движения "Техрик-и-Пакистан" (ТТП). К настоящему времени на протяжении свыше 800 км границы построены заграждения и 388 огневых точек для пограничников.