Разведка ЛНР фиксирует прибытие в Донбасс групп спецназа ВС Украины

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Разведка Луганской народной республики (ЛНР) фиксирует прибытие в Донбасс групп спецназа ВС Украины (ВСУ), задачей которых является усиление снайперской активности и проведение диверсий. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В районы н. п. Станица Луганская, Счастье и Крымское прибыли две группы отдельного центра специального назначения сил специальных операций "Запад", до 20 человек каждая. Основной задачей подразделений спецназа является усиление снайперской активности в назначенных зонах ответственности, проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного типа, доставляемых с помощью беспилотных летательных аппаратов", - указано в заявлении Филипоненко, размещенном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Украинские военные с начала текущих суток восемь раз нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР.

ВСУ избрали район линии соприкосновения с силами ЛНР у города Светлодарск (Светлодарская дуга) в качестве направления главного удара в ходе подготовки наступательной операции в Донбассе, заявил Филипоненко.

"Группой штаба так называемой операции объединенных сил ВСУ под руководством командующего генерала [Александра] Павлюка проведена рекогносцировка в районе Светлодарской дуги", - сообщил Филипоненко. "По данным агентурного источника, противник избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки "Север" для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам", - добавил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

ВСУ за час выпустили 21 боеприпас по территории ЛНР. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Со стороны Вооруженных сил Украины, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: в 09:00 (совпадает с мск) населенный пункт Луганское - Калиновка: миномет 120 мм (10 мин); в 09:25 населенный пункт Луганское - Санжаровка: миномет 120 мм (6 мин); в 09:45 населенный пункт Троицкое - Калиново: миномет 120 мм (5 мин)", - говорится в сообщении.

Как указали в представительстве, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону операции ВСУ в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.