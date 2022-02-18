СМИ: Порошенко пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента Украины

ВАРШАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко пока не принял решение, будет ли он вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом он заявил в распространенном в пятницу интервью польской радиостанции RMF.

"Я буду принимать участие в выборах, но не на пост президента. Если говорить про пост президента - еще посмотрим", - сказал он.

"Я хочу поделиться своей мечтой со слушателями радио. Это сенсация. Моя мечта - выиграть выборы в Европейский парламент и стать депутатом Европарламента от Украины", - добавил Порошенко.

Обнародованные в среду результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), в ходе которого выяснялось, какую кандидатуру на пост президента готовы поддержать респонденты, если бы выборы состоялись в ближайшее время, свидетельствуют о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать с поддержкой 25,1% тех респондентов, кто определился с выбором. На втором месте Порошенко, за которого готовы отдать голос 21,8%.

При этом социологи обратили внимание на то, что рейтинг Зеленского по сравнению с началом декабря снизился на 2% среди определившихся с выбором избирателей, тогда как у Порошенко - вырос на 2,1%. В итоге разрыв между действующим и бывшим президентами сократился с 7,4% до 3,3%.

Очередные выборы в парламент Украины должны пройти в октябре 2023 года, президентские - в марте 2024 года.