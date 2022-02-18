На Украине заявили, что не планируют силовых действий в отношении Донбасса или Крыма

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украина не планирует силовые действия в отношении Донбасса или Крыма. Об этом заявил в пятницу министр обороны страны Алексей Резников.

"У нас нет намерений силовых действий в отношении Донбасса или Крыма. Не верьте подобным сообщениям", - сказал министр обороны, выступая с докладом в Верховной раде.

Вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая, добавил он. "Мы просчитываем все варианты развития ситуации и считаем, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая", - сказал министр.

Обстрелы в Донбассе

Украина зафиксировала в четверг "аномальное" число обстрелов своих позиций в Донбассе. "Вчера были зафиксированы аномальные события, которые заметно отличаются от того, что происходило с начала года. И наша задача - укротить эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации", - сказал Резников.

По его словам, с 1 января по 16 февраля по всей линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях со стороны Донбасса было зафиксировано 107 обстрелов позиций украинских военных, или от двух до пяти нарушений режима прекращения огня в сутки. Тогда как только за четверг - 60 обстрелов, из которых 43 "из запрещенного оружия почти по всей линии разграничения".

Резников также рассказал, что Украина уже получила от зарубежных партнеров более 2 тыс. тонн вооружения. "Мы получили от наших зарубежных партнеров более 2 тыс. тонн вооружения. На Украину прибыл 31 авиарейс [с вооружением], и мы еще ожидаем", - отметил Резников.