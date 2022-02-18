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FT: ЕС хочет ввести санкции против 27 россиян при "агрессии" против Украины

Предварительный санкционный список будет уточнен с учетом конкретной ситуации, подчеркивает газета
© AP Photo/Francisco Seco

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза намерены ввести санкции в отношении 27 россиян в случае гипотетической "агрессии" РФ против Украины. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц.

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По их словам, такое предложение о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса сделала дипломатическая служба ЕС. В то же время, по информации источников, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России.

Предварительный санкционный список будет уточнен с учетом конкретной ситуации, подчеркивает газета.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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