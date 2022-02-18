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Макей: из-за открытого противостояния в мире усилилась экономическая конкуренция

По словам главы МИД Белоруссии, идет не только активное наращивание гонки вооружений, но и усиление милитаризации региона

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перешедшее в открытую фазу противостояние в мире сопровождается резким усилением экономической конкуренции.

"Глобальное противостояние, перешедшее из латентной в открытую фазу, сопровождается резким усилением экономической конкуренции за доступ к ресурсам и технологиям, борьбой за контроль над критически важными цепочками поставок, стремлением к "геополитическому освоению" территорий третьих государств", - заявил он в пятницу на коллегии белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает агентство БелТА.

По словам министра, очевидно, что идет не только активное наращивание гонки вооружений, но и усиление милитаризации региона. Макей также обратил внимание на то, что в разгорающихся информационных войнах рядовому потребителю информации западного и некоторых других сегментов интернета и средств массовой информации агрессивно навязывается мысль о неизбежности новой большой войны.

Теги
БелоруссияМакей, Владимир Владимирович
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