Глава Мюнхенской конференции по безопасности сожалеет из-за отсутствия официальных лиц РФ

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) Вольфганг Ишингер, который до последнего не терял надежду на приезд официальных представителей РФ, выразил сожаление в связи с решением Москвы не направлять на форум делегацию России. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала ARD в преддверии открытия МКБ.

"Сотни лиц, принимающих решения на конференции, будут очень сожалеть о том, что Россия не представлена [на форуме]", - отметил Ишингер. При этом он добавил, что вполне может понять решение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не принимать участие в работе конференции, поскольку в этот раз, по мнению руководителя МКБ, глава российского внешнеполитического ведомства "не рассматривает форум как мероприятие, которое принесет ему удовольствие".

Вместе с тем Ишингер утверждал, что опасения России в области безопасности являются "надуманными", поскольку НАТО, по его словам, не сделала ни одного шага к дальнейшему расширению на восток в направлении российской границы в течение 18 лет. "Почему теперь, спустя 18 лет, этот вопрос стоит так остро [на повестке дня]? Членство Украины в НАТО не подлежит обсуждению", - подчеркнул глава МКБ.

Он также заметил, что в рамках форума "политики хотят еще раз заявить, что каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу, не угрожая другим". "России никто не угрожает", - заключил Ишингер.

9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не примет участия в форуме ни очно, ни по видеосвязи. Таким образом, Россия впервые с 1999 года не будет представлена на конференции на официальном уровне.

В пятницу в столице Баварии открывается МКБ. 58-й по счету международный форум возвращается в очный формат: в прошлом году он прошел в режиме онлайн и длился всего около трех часов. В Мюнхен прибудут около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Организаторы ожидают участия в работе форума примерно 35 глав государств и правительств. Центральной темой МКБ обещает стать кризис вокруг Украины.

О конференции

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов. Традиционно российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2016 году на конференцию в Мюнхен приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.