Белорусская милиция с 21 февраля перейдет на усиленный режим службы в связи с референдумом

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Личный состав органов внутренних дел Белоруссии с 21 по 28 февраля будет нести службу в усиленном режиме в связи с проведением в стране конституционного референдума. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Белоруссии Александр Купченя.

"С 21 по 28 февраля организуется круглосуточная работа оперативно-ситуационных штабов. Личный состав переводится на усиленный вариант несения службы, сотрудниками милиции будут взяты под круглосуточную охрану помещения для голосования", - отметил представитель МВД.

Купченя проинформировал, что сотрудники правоохранительных органов фиксируют "каждое обращение членов территориальных и участковых комиссий, содержащее угрозы и оскорбления в связи с их общественной деятельностью, будь то листовки в почтовых ящиках, звонки по телефону, сообщения в мессенджерах и социальных сетях". "Каждому факту будет дана оценка в соответствии с уголовным или административным законодательством", - подчеркнул он. Начальник главного управления МВД сказал, что милиция особое внимание уделяет "фактам повреждения и порчи зданий и сооружений путем нанесения надписей и [фактам] размещения листовок экстремистского характера". Купченя сообщил, что следственными органами уже возбуждено "девять уголовных дел, в том числе по фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме, [фактам] клеветы и порчи имущества".

Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии пройдет 27 февраля. Досрочно на референдуме можно будет проголосовать с 22 по 26 февраля.