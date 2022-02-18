Большинство жителей ФРГ высказались против вступления Украины в НАТО

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Более половины жителей Германии - 53% - выступают против членства Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

В опросе, проводившемся с 15 по 16 февраля, приняли участие 1 202 человека. 31% респондентов выступил против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы. При этом 22% опрошенных полностью исключили возможность членства Украины в НАТО. Вместе с тем, как выяснили социологи, 28% немцев высказали противоположную точку зрения, тем самым поддержав вступление Украины в альянс. Еще 19% участников исследования отказались предоставлять какую-либо информацию по этому вопросу.

Во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что членство Украины в НАТО в настоящее время не значится в повестке дня. В связи с этим, по его мнению,"все должны немного отступить".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс. Страна также получила статус партнера блока с расширенными возможностями.

Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Кроме того, в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства.