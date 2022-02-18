{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большинство жителей ФРГ высказались против вступления Украины в НАТО

В опросе, проводившемся с 15 по 16 февраля, приняли участие 1 202 человека

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Более половины жителей Германии - 53% - выступают против членства Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

В опросе, проводившемся с 15 по 16 февраля, приняли участие 1 202 человека. 31% респондентов выступил против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы. При этом 22% опрошенных полностью исключили возможность членства Украины в НАТО. Вместе с тем, как выяснили социологи, 28% немцев высказали противоположную точку зрения, тем самым поддержав вступление Украины в альянс. Еще 19% участников исследования отказались предоставлять какую-либо информацию по этому вопросу.

Во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что членство Украины в НАТО в настоящее время не значится в повестке дня. В связи с этим, по его мнению,"все должны немного отступить".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс. Страна также получила статус партнера блока с расширенными возможностями.

Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Кроме того, в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства.

Теги
УкраинаГермания
МИД Франции заявил, что Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на выборах
Президент занят урегулированием международной ситуации, сообщил глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан
Читать полностью