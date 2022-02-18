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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что ВСУ за пять минут обстреляли три населенных пункта в республике

По информации представительства ДНР, в 9:45 были обстреляны два поселка шахты имени Гагарина и шахты 6/7 в пригороде Горловки, по которым было выпущено 16 и 12 мин калибром 120 мм

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу продолжают обстреливать территорию Донецкой народной республики, за пять минут под огнем оказались три населенных пункта, по которым выпущено 28 мин калибра 120 мм и 38 гранат. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении. По информации представительства ДНР, в 9:45 (совпадает с мск) были обстреляны два поселка шахты имени Гагарина и шахты 6/7 в пригороде Горловки, по которым было выпущено 16 и 12 мин калибром 120 мм. В 9:50 под огнем оказался населенный пункт Широкая Балка, по которому было выпущено 13 гранат из СПГ, 25 гранат из АГС, 6 мин калибра 82 мм, а также применялось стрелковое оружие.

Позже - в период с 10:10 по 10:20 - под обстрелом оказались еще два населенных пункта: Сосновское и Октябрь, по ним были выпущены мины калибром 120 и 82 мм, а также населенный пункт Стыла, который был обстрелян из крупнокалиберного пулемета.

Ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ с утра выпустили 69 боеприпасов по населенным пунктам Донецкой народной республики в течение часа.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

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