В ОБСЕ по запросу Украины проходит спецзаседание по Венскому документу

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Совместное специальное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ проходит в пятницу по запросу Украины в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности из-за ситуации с перемещением войск вдоль российско-украинской границы. Как сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в председательстве Польши в ОБСЕ, официальных заявлений от лица председательства не ожидается.

"Заседание начинается в 10:00 (12:00 мск)", - отметил представитель польского председательства.

В ответ на вопрос, последуют ли по итогам заседания официальные заявления председательства в ОБСЕ о каких-то решениях государств - участников встречи, собеседник отметил, что роль председателя заключается только в организации заседания в соответствии с Венским документом. Однако заинтересованные государства могут опубликовать свои заявления.

Как сообщало председательство Польши в ОБСЕ, заседание проходит по поводу необычной военной деятельности. Ранее о запросе такого заседания сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что Киеву недостаточно заявлений о завершении российских учений на границе с Украиной, а нужна прозрачность и факты.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял корр. ТАСС, что Россия не участвует в этой встрече и возражает против принятия решений, потому что такой запрос украинской стороны не имеет оснований. По его словам, российская сторона проинформировала официальной нотой ОБСЕ, что все мероприятия, проводимые Вооруженными силами РФ, связанные с перемещением войсковых подразделений, выполняются в рамках плановой боевой подготовки и не требуют уведомлений.