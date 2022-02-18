Макей: в основе политики Вашингтона, Брюсселя и Лондона в отношении Минска лежат санкции

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Основным элементом внешней политики Вашингтона, Брюсселя и Лондона в отношении Минска стали санкции, применяемые к ключевым секторам экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в пятницу на заседании коллегии внешнеполитического ведомства.

"Санкции, нацеленные на ключевые секторы белорусской экономики, стали основным элементом внешней политики Вашингтона, Брюсселя и Лондона в отношении Минска", - сказал министр, слова которого приводит агентство БелТА. По словам министра, в условиях продолжающегося беспрецедентного внешнего давления МИД Белоруссии в тесной кооперации с другими государственными органами выстроил системную работу по противодействию санкциям и минимизации их негативных последствий для экономики и населения.

"Сегодня белорусская дипломатическая служба вынуждена работать в жестких условиях "новой реальности", для которой характерны прямые угрозы суверенитету и экономической стабильности Беларуси", - отметил Макей. По его словам, идет нарастающее политическое давление со стороны стран Запада "вплоть до полной остановки межправительственных контактов, продвижение ими недружественной повестки в международных организациях, ежедневный поток фейковых новостей и дезинформации в СМИ".