В ДНР восстановили движение по трассе, прерванное из-за обстрелов ВСУ

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на автотрассе в Донецкой народной республике, перекрытое в пятницу из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановлено. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

"Трасса Горловка - Ясиноватая открыта для проезда", - сказал он.

Автодорога, ведущая из Горловки в Донецк и расположенный рядом с ним город Ясиноватая, была закрыта в пятницу из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ с утра выпустили 69 боеприпасов по населенным пунктам республики в течение часа. Позднее в пятницу украинские военные продолжили обстрелы территории ДНР, выпустив по трем населенным пунктам 28 мин калибра 120 мм и 38 гранат.

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны украинских силовиков. Информация о погибших пока не поступала, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону силовой операции украинской армии в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.