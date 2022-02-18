Новый посол Армении вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в пятницу принял нового посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна, который вручил ему копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы, прошедшей в присущей российско-армянскому диалогу дружеской атмосфере, обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки", - отметили в министерстве.

Экс-президент Армении Армен Саркисян подписал 5 января указ о назначении Арутюняна послом в России. Ранее он занимал должность министра обороны республики.