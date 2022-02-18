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Бывшего замглавы местного законодательного органа в КНР судят за взятки на $30,8 млн

На суде были представлены материалы, согласно которым экс-чиновник, занимавший с 2003 по 2020 год несколько ответственных постов, использовал служебное положение в личных интересах

ШАНХАЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший зампредседателя Постоянного комитета Собрания народных представителей (местный законодательный орган, прим. ТАСС) восточной китайской провинции Цзянси Ши Вэньцин предстал перед судом по обвинению в получении взяток и незаконном хранении оружия. Слушание дела состоялось в пятницу в Народном суде средней ступени города Нинбо (восточная провинция Чжэцзян), сообщает Центральное телевидение Китая.

На суде были представлены материалы, согласно которым бывший чиновник, занимавший с 2003 по 2020 год ряд ответственных постов, в том числе заместителя мэра города Харбин (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), использовал служебное положение в личных интересах. Ши Вэньцин обвиняется в оказании содействия за вознаграждение третьим лицам в получении кредитов, строительных подрядов и прав на землю. Согласно материалам дела, напрямую или через родственников он получил в общей сложности взяток деньгами и имуществом на сумму 195 млн юаней (около 30,8 млн долларов).

Бывший чиновник признал вину в зале суда. Приговор по данному делу будет вынесен позже.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.

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