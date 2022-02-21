Было ваше — стало наше. Как США отобрали у афганцев накопления "на черный день"

В Вашингтоне уверены, что лучше знают, как распорядиться чужими активами

Администрация Байдена сама решит, как потратить $7 млрд Центробанка Афганистана, которые находились на американских счетах. Половину из этих средств США намерены пустить на компенсации пострадавшим в терактах 11 сентября, а другую — отправить в гуманитарные организации. В Кабуле это решение назвали "грабежом", примерно такие же оценки прозвучали и в Пекине. По словам экспертов, лишение афганского Центробанка последних денег только ускорит финансовый крах государства.

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​​​​​​​Когда в минувшем августе афганское правительство рухнуло под натиском талибов (запрещенное в РФ движение "Талибан"), а высшие должностные лица, в том числе президент и исполняющий обязанности главы ЦБ, бежали из страны, принадлежащие регулятору Кабула более $7 млрд так и остались лежать в банках США. Основная часть в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке. Захватившие власть талибы надеялись унаследовать эти средства, но в США им дали понять, что этого не случится. По решению министра финансов Джанет Йеллен, США заморозили все государственные резервы правительства Афганистана в американских финансовых организациях. "Активы Центрального банка афганского правительства в США не будут предоставлены талибам", — заявлял тогда представитель американской администрации газете The Washington Post. О каких деньгах идет речь? Речь скорее об активах, так как кроме валюты там также лежат ценные бумаги и даже золото. Все эти средства в каком-то смысле частично являются и инвестициями Вашингтона. Большая часть из них поступила на счета афганского Центробанка из международных валютных фондов, куда США и другие западные страны перечисляли деньги в последние 20 лет. Алекс Зерден, бывший высокопоставленный чиновник Министерства финансов США в Афганистане, охарактеризовал эти активы как своего рода афганские запасы "на черный день". Полмиллиарда из них — это резервы коммерческих банков Афганистана, которые по закону должны хранить определенную сумму своих депозитов — включая сбережения простых афганцев — в Центральном банке. То есть регулятор должен эту сумму коммерческим банкам Афганистана, а те в свою очередь — простым афганцам. Всего к моменту падения прежнего правительства Афганистана на зарубежных счетах Центрального банка страны (Da Afghanistan Bank) было более $9 млрд резервов, большая часть которых хранилась в Соединенных Штатах. Остальные активы находились в Германии, ОАЭ, Швейцарии и нескольких других странах. Ситуация в Афганистане Если вспомнить, что эти средства были якобы отложены "на черный день", то, посмотрев на ситуацию в Афганистане, можно смело констатировать, что такой день настал. Так, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш описал Афганистан как нацию, которая "висит на волоске". Именно поэтому всемирная организация выступает за разморозку афганских активов.

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Афганскую экономику годами накачивали иностранными деньгами. Однако эти потоки сразу же прекратились после смены власти. Тысячи бывших госслужащих Афганистана остались без работы, жители принялись снимать и выводить свои накопления за рубеж. Это привело к нехватке наличности и резкому падению курса. Из-за крушения финансовой системы и экономики страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Кризис управления усугубила пандемия коронавируса, проблемы с безопасностью и массовое бегство афганцев за рубеж. Несмотря на новое правительство, забота об афганском народе вновь легла на плечи международного сообщества и всемирных организаций. Только в январе одни Соединенные Штаты одобрили дополнительные $308 млн на помощь Афганистану по гуманитарной линии. Чтобы как-то сдержать кризис, новое руководство афганского Центробанка пыталось разморозить находящиеся в США активы. Однако Вашингтон официально признает талибов террористами, а следовательно, не имеет права совершать с ними никаких финансовых операций. Да и вряд ли хочет. Что будет с деньгами В Белом доме признают, что страдающим от кризиса афганцам необходима финансовая помощь, но при этом не готовы давать деньги в руки боевикам. Очевидно, что власть в Афганистане если и поменяется, то нескоро, а значит, активы пришлось бы оставить без движения на неопределенный срок. Возможно, даже на десятилетия. Однако 11 февраля Джо Байден распорядился перевести замороженные средства на консолидированный счет Федерального резервного банка Нью-Йорка. Фактически активы оказались изъяты американскими властями. Согласно тексту специального указа, Джо Байден все же решил потратить эти деньги на "неотложные потребности народа Афганистана", создав для этого специальный трастовый фонд. Пока до сих пор не ясно, на каких юридических основаниях. Однако главное в этой истории не это, а то, что в Белом доме афганцам намереваются выплатить лишь половину от стоимости их же активов (около $3,5 млрд — прим. ТАСС). Да и то при условии, что это разрешит сделать суд Нью-Йорка. Допускается даже, что в деле может появиться официально признанный бывший чиновник афганского правительства, который даст на вывод средств свое согласие. Другую половину Вашингтон зарезервировал на выплаты семьям жертв терактов 11 сентября. Речь идет о компенсациях по многочисленным искам 20-летней давности, которые родственники погибших и пострадавших выдвинули против запрещенной в РФ "Аль-Каиды" и талибов. Иски родственников жертв 9/11 Минувшей осенью группа примерно из 150 родственников жертв терактов 11 сентября, которые много лет назад выиграли заочные слушания против "Аль-Каиды" и талибов, убедила судью направить маршала в юридический отдел Федеральной резервной системы Нью-Йорка с "исполнительным листом" на изъятие причитающихся им денег. Примеру последовали и другие истцы по делу 9/11. Таким образом, нашелся способ взыскать с исламистов причитающиеся компенсации.

Министерство юстиции США вмешалось в судебный процесс несколько дней спустя, попросив время для принятия решения о позиции правительства в отношении денег. В январе агентство запросило еще одну отсрочку, заявив, что им нужно время до 11 февраля, чтобы проконсультироваться с Госдепом и Совбезом, а также изучить все юридические тонкости. Правительство Соединенных Штатов имеет право приостановить процесс, используя закон о защите национальных интересов. Однако, кажется, Байден не собирается этого делать. Замороженные афганские деньги могут направить истцам, а их остатки уже отправят афганцам, само собой в обход талибов. Судя по последним заявлениям, средства, как ожидается, все же распределят в рамках судебного разбирательства. Однако не все семьи жертв 11 сентября присоединились к искам против талибов, в результате чего некоторые их них опасаются, что могут остаться без выплат. Другое дело, насколько вообще можно считать изъятые в США афганские активы средствами талибов. И тем более вопрос, правильно ли выплачивать из них компенсации за совершенные исламистами преступления. Что говорят в Афганистане После решения Байдена перевести афганские активы на консолидированный счет Da Afghanistan Bank выпустил заявление, в котором призвал администрацию США пересмотреть свое решение, указав, что единственным обладателем этих накоплений является народ Афганистана.

Осудили США и другие официальные представители талибов. "Атаки 11 сентября не имели никакого отношения к Афганистану", — говорится в заявлении заместителя официального представителя эмирата Инамуллы Самангани. Пресс-секретарь полиции Кабула Халил Задран написал в Twitter, что афганский народ — кому и принадлежат "отнятые деньги" — продолжит бороться за свои права, как делал это в последние 20 лет. Представитель политического офиса талибов в Катаре Мохаммед Наим указал, что конфискация резервов банка Da Afghanistan является "кражей" и признаком "морального разложения". Недовольны решением США и простые афганцы, которые даже выходят из-за этого на протесты. "Американцы считают, что таким образом накажут талибов, но на самом деле — это наказание афганцев", — приводит газета The New York Times слова 45-летнего Мохаммадулла Хана из провинции Гильменд. При прежнем правительстве он работал в финансируемой американцами некоммерческой организации на юге страны. Но после прихода талибов деньги в НКО закончились, как и карьера самого Хана. Как пишет газета, даже больше чем полгода спустя он остается безработным и каждый день делает все возможное, чтобы прокормить жену и шестерых детей. "Жизнь с каждым днем становится все хуже", — указывает 40-летний Хаджи Абдул Нафи, владелец магазина в Кандагаре. "Мы не можем зарабатывать, мы не можем вести дела с другими странами, мы не можем импортировать и экспортировать товары — мы почти отрезаны от мира". При чем здесь Китай? Комментируя эту ситцацию, в МИД РФ задались вопросом об искренности заявлений Белого дома о желании помочь стабилизировать обстановку в Афганистане. "Почему афганский народ, никаким образом не участвовавший в организации этих терактов, должен теперь за них расплачиваться?" — отметила пресс-секретарь российского дипведомства Мария Захарова. Она также подчеркнула, что заявление американской администрации о том, что она оставляет за собой право на решение о выдаче в качестве помощи афганцам $3,5 млрд из принадлежащих им же денег, "иначе как издевкой над здравым смыслом не назвать". На мировой арене громче всех против поведения Вашингтона высказался Пекин. Там решение США заморозить активы ЦБ Афганистана сравнили с "поведением грабителей". "Такой пример еще раз подтверждает нам то, что тот основанный на правилах миропорядок, за который США, как они говорят, выступают, не защищает права слабых и справедливость, а лишь поддерживает гегемонию Соединенных Штатов", — сказал на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. В последние месяцы Китай и Пакистан активизировали взаимодействие с правительством талибов в Афганистане, чтобы увеличить доставку гуманитарной помощи и содействовать экономическому восстановлению пострадавшей от кризиса страны. И в Пекине, и в Исламабаде опасаются, что ухудшение обстановки может превратить Афганистан в прибежище для международных террористов. Это может спровоцировать новые волны беженцев и обернется еще большей гуманитарной катастрофой. У Китая есть свои причины волноваться. Ранее официальные лица КНР не раз заявляли, что боевики запрещенного в РФ "Исламского движения Восточного Туркестана" используют афганскую землю для планирования атак в районе западной китайской границы. Сама террористическая организация провозгласила своей целью "освобождение и независимость" проживающего в Синьцзяне уйгурского народа. Поэтому вопрос безопасности и стабильности в Афганистане имеет для Пекина стратегическую важность. Кроме того, и китайская сторона, и талибы не раз выражали готовность к взаимному сотрудничеству и реализации совместных проектов на афганской земле, в том числе по добыче ископаемых. Однако обстановка в Афганистане пока не позволяет начать полноценную работу. В настоящее время усугубляющийся афганский кризис только затягивает начало сотрудничества. И кажется, решение США сделает все только хуже. Чего ждать от американского решения Многие эксперты считают, что отъем денег у ЦБ Афганистана негативно повлияет на дальнейшую судьбу страны. Ведь даже если США и перечислят оставшиеся миллиарды на гуманитарные нужды, это не позволит реанимировать афганскую экономику. Чтобы остановить пике местной валюты и перезапустить афганскую финансовую систему, деньги должны оказаться именно в банках, а не на счетах гуманитарных организаций.

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